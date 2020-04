Tellijale

Sel nädalal alustatakse Jõgeva maakonnas asuva Kuremaa mõisa peahoone katuse vahetust, et säästa ajalooliselt olulist hoonet lagunemisest. Jõgeva abivallavanem Mati Kepp rääkis, et praegu on alustatud tellingute paigaldamist ning objekt antakse ehitajale üle eeloleva nädala keskel. Esimene töö on katusealuse puhastamine.