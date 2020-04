Vahur Kalmre: volikogu rolli vähendamine eriolukorra varjus

Mida siis linnavalitsus linnapea Urmas Klaasi juhtimisel tahab? Ta tahab eriolukorra ajaks keelata Pirogovi platsil alkoholi tarbimise ning – ja pange nüüd hästi tähele! – tahab, et linnavalitsus saaks endale õiguse piirata seal alkoholi tarbimist ka muul ajal. Algul oli linnavalitsus põhjenduseks kirjutanud «lähtuvalt avalikust huvist», hiljem on seda muudetud ja nüüd on eelnõus nende sõnade asemel «avaliku korra tagamiseks».

Üks pool sellest eelnõust võib näida justkui vajalik, et eriolukorra ajal Pirogovi platsil kogunemisi ei oleks. Samas aga on eriolukorra juhi, peaministri korraldusega juba nagunii kehtestatud liikumispiirangud avalikes kohtades ja keelatud kõik avalikud kogunemised.

Nii ei lisa Tartu linnavalitsuse samm neile niigi kehtivatele piirangutele midagi olulist juurde ega aita politseil Pirogovis rohkem korda tagada, kui neil juba praegu õigust ja kohustust on. Milleks selline algatus, mis midagi juurde ei anna?

Käremeelsemad kommentaatorid on juba öelnud: selleks, et vaid näidata oma tegutsemist.

Asi ei ole praegu üldse selles, kas lubada või keelata Tartus seda vabameelsemat platsi, asi on võimurollide jaotamises.

Kas see on nii või mitte, aga et sellel algatusel tõesti mingit suuremat kasu ei ole, siis näib, et tegelikult huvitab linnavalitsust rohkem eelnõu teine lause. Ja see on palju hullem kui esimene.

Eriolukorda kasutades tahab linnavalitsus seni volikogu pädevuses olevat otsustamist võtta enda kätte, vähendades sellega volikogu rolli Tartus. Asi ei ole praegu üldse selles, kas lubada või keelata Tartus seda vabameelsemat platsi – miks mitte, seda võib volikogu kunagi taas emotsionaalselt arutama hakata –, asi on võimurollide jaotamises. Praegu tahab linnavalitsus neid saada enda kätte ja volikogu käest ära.

Selle eriolukorra ajal, mis praegu Eestis valitseb, on ikka ja jälle tähelepanu juhitud, et piirangud ja kitsenduses kehtiksid vaid eriolukorra ajal ning et võimul ei tekiks kiusatust neid piiranguid jätta kehtima ka eriolukorra järel. Või kasutada eriolukorda võimurollide muutmiseks.

Ajakirjandus ja opositsioonipoliitikud peaksid kiivalt jälgima, et sellist kiusatust ei tekiks. Ja näe, kurat, tekkiski!