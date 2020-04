Parimad õpilasfirmad jõudsid finaali

«Sel aastal oleme registreerinud rekordiliselt 445 õpilasfirmat. Koostatud aruannete põhjal valiti finaali 24 parimat, kes peavad ennast tõestama viimases voorus,» selgitas Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor. «Me ei vali siin võistlusel parimat äriideed, vaid ettevõtet. See tähendab, et lisaks ideele peavad noored näitama ka suurepärast meeskonnatööd, arusaamist finantsidest, turundusest ja müügist ning jätkusuutlikkust pärisfirmana toimetulemiseks.»

Kolmapäeval, 29. aprillil toimuv lõppvoor ja auhinnagala on täies ulatuses veebis ning võitja selgitamiseks tuleb ettevõtetel läbida erandkorras kaks vooru – aruanded ja vestlus žüriiga. Tavapäraselt on võistluse oluline osa olnud ka stendivoor ja lavaesinemised.

Lisaks aasta parimale õpilasfirmale selguvad galal ka Junior Achievement Eesti aasta ettevõtlusõpetaja, Junior Achievement Eesti aasta mentori ning vägeva vilistlase autasude saajad. «See on samuti väga oluline osa meie võistlusest, sest just tänu suurepärastele õpetajatele ja mentoritele on meie õpilasfirmad nii edukad olnud,» märkis Loor.

Finaalis on 24 õpilasfirmat, kes esindavad koole üle terve Eesti. Tallinna koolidest on üheksa õpilasfirmat, aga võistlustules on ka õpilasfirmad näiteks Põltsamaalt, Kiilist, Haapsalust, Võrust, Põlvast ja mujalt. Hugo Treffneri gümnaasiumist on finaali pääsenud tervelt kolm noorte ettevõtet.

Õpilasfirmade pakutavate toodete ja teenuste hulka kuuluvad näiteks hambapesutabletid, taaskasutatud moetooted, juhtmevaba lamp, rahvamuusikaansambel ja palju muud.

Hiljuti alustas tegevust ka paljusid õpilasfirmasid koondav e-pood.