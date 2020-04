Tartu kutsehariduskeskus kasutab autotehnikute koolitamisel uut e-õppe platvormi

Tartu kutsehariduskeskuse autoosakonna õpetaja Ismail Mirzojevi sõnul valmis keskkond just distantsõppe perioodi alul ja nüüd on noored autotehnikud saanud juba oma teadmisi proovile panna. «Ülesanded on päris parajad pähklid ja eks need olegi mõeldud erialaste pädevuste testimiseks, eksamiteks valmistumiseks ja ka erialase inglise keele harjutamiseks lõpukursustele, mitte niisama mängimiseks. Autoettevõtted saavad kasutada seda näiteks värbamisel, et teha kindlaks kandidaadi oskused,» selgitas Mirzojev digiõppe platvormi sisu.