Unistus politseiniku elukutsest sai tuule tiibadesse läbi vabatahtliku töö

«Politseitöö vastu tekkis mul huvi juba kümmekond aasta tagasi, kui õppisin veel keskkoolis,» räägib Elvast pärit 27-aastane Liina Sööt. Toona jäi unistus erinevatel põhjustel täide viimata, ent püsis siiski mõttes. Vahepeal Soomes elades ja pisipere luues ei andnud süda aga rahu ning naine otsustas kõige muu kõrvalt esialgu korrakaitsja ametit just abipolitseiniku rollis proovida.

«Esimene patrulliskäik abipolitseinikuna oli meeldejääv, täpselt nagu lootsingi. Olime koos Tartu koerajuhtide ja nende kahe vahva teenistuskoeraga patrullis. Saime väljakutse mittepeatumisele, kus autojuht tegi avarii ja pages metsa. Otepää käänulised teed ja alarmsõit ei unune vist eal. Roolis oli kogenud politseinik, kes ohjas autot hästi. Otsisime pimedast metsast põgenikku, küll tulemuseta, ent kokkuvõttes oli kogu see sündmuste ahel unustamatu,» kirjeldas Sööt.

Abipolitseinike ja politseinike vahel Sööt ise olulist vahet ei tee peale selle muidugi, et ühel on enam õigusi kui teisel. «Kui tagantjärele vaadata, siis abipolitseinikele võiks enam teha sunni rakendamise koolitusi, ka võimaldada pädeva mõõtja koolitust,» arvas ta.

«Olin mõned kuud abipolitseinikuna tegev, kui leidsin, et peaks ikka tõsimeeli oma kauaaegse unistuse lõpuni täide viima ja politseinikuks hakkama,» rääkis praegune patrullpolitseinik. Pere toetas Söödi otsust igal sammul, kuna ta oli noorest peale mõista andnud oma unistuste elukutsest. Valik oli muidugi ootamatu, kuna Söödi lähiringkonnas pole teisi, kes oleks korrakaitsevaldkonnaga kuidagi kokku puutunud. Ka tal enda varasem kokkupuude politseiga piirdus üksnes erinevatel avalikel üritustel, kus politsei oma tööd tutvustas.

Enne politseiperega liitumist töötas Sööt Tartumaa tervisespordikeskuses laskeinstruktori ja administraatorina. «Suhtlusoskus ja laskesport on ka politseitöös olnud suureks abiks. Nii olen saanud näiteks prefektuuri esindada erinevatel laskevõistlustel,» ütles ta.

Sööt oli kursis, et abipolitseinikel on võimalik õppida politseinikuks kaugõppes. See polnud aga kõik, sest õppetöö nõudis palju tööd ning muuhulgas ka pidevat patrullis käimist. «Kord olin patrullis koerajuhtidega, siis liikluspolitseinike või patrullpolitseinikega, ka piirivalvuritega,» kirjeldas Sööt, kuidas ta erinevates patrullgruppides töötades parimad õpetussõnad ja kogemused hankis.