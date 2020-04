Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juht Oleg Lužetski ütles, et tema selja taha jääval Riia–Vaksali ristmikul läheb ehitus lahti selle nädala lõpus, kuid autojuhid peavad seal juba tänasest arvestama kiiruspiirangutega.

Kuigi eriolukorra ajal on liiklejaid Tartu tänavatel vähe, peavad ka need vähesed autojuhid, jalakäijad ja ratturid nüüd suure liiklusega Riia ja Vaksali ristmikul arvestama pikaajaliste muudatustega. Täna hommikul alustab AS TREV-2 Grupp selle ristmiku ümberehitustööde ettevalmistust ning juba selle nädala lõpus suletakse mõneks ajaks sissesõit Riia tänavalt Vaksali tänavale.