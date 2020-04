Judo, mis jaapani keeles tähendab «pehmet teed», on tugevate traditsioonide ja väärtustega spordiala. Laupäeval 40. aastapäeva tähistanud Tartu Do judoklubi on läbi aastate seadnud eesmärgiks kasvatada mitte tugevaid sportlasi, vaid tugevaid isiksusi. Tatamilt on nende aastatega välja kasvanud tuntud arste, advokaate ja ka WRC autoralli maailmameister Martin Järveoja.