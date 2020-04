Teadlased uurivad välja epideemia ulatuse Eestis

Mitte keegi ei tea täpselt, kui palju on Eestis koroonaviirusest nakatunuid ja kui palju on neid, kes on haiguse läbi põdenud. Lähikuudel toovad sellesse selguse Tartu ülikooli teadlased, kuna valitsus on otsustanud toetada kaht teadusprojekti kokku 2,1 miljoni euroga.