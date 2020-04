Irja Alakivi: masenduse ja uhkusega Tartu parkidest

Tartlasi tõenäoliselt jahmatava paneva infoni jõuame aga, kui vaatame, millise kosmilise kiirusega on parki hävitav planeering algatatud, koostatud, avalikustamise läbinud, volikogule kinnitamiseks esitatud ja volikogus kehtestatud – 1 aasta ja 3 päeva. Selle kosmilise kiirusega toimunud protsessi tulemusena muudeti Tartu sel ajal kehtivat üldplaneeringut, samuti muudeti pargi maakasutus üldmaast (avalikus kasutuses olev maa) väikeelamumaaks, mis teatavasti on tavaliselt tarastatud ja avalikkusele, puhkeala vajavatele linlastele, igaveseks kadunud. Ka see kurb näide on Sanatooriumi pargis juba olemas.

Tule, taevas, appi! Tartus on üldse vähe parke, rääkimata kultuuriajaloolistest, mille üle uhkust tunda ja mille säilimise eest võidelda. Kuni selleni, et kui vaja, siis see ala ka linnale omandada. Alal on väärtuslik hoone, alal on väärtuslik kõrghaljastus, kuid planeerija väidab, et sinna on mõistlik rajada elamupiirkond. Mis tulevikust me Tartus räägime, kui väärtusi ei osata hoida? Kaheksa aasta eest on samale planeeringualale, mis õnneks on veel ökoloogilises seisundis alles, taotletud juba korrusmajade ehitamise võimalust! Sinna ei sobi ei korruselamud ega väikeelamud, sest Tammelinn ja Maarjamõisa vajavad parki. Kogu linn vajab esinduslikku ning puhke- ja virgestusvõimalusi pakkuvat parki.