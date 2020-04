Eesti lugejate ette tulid üheskoos noor ja vana Goethe

H. C. Kolbe (1771–1836) on õli maalil aastast 1826 kujutanud Goethet Vesuuvi juures.

Eriolukorra ajal eesti keeles seni ilmunud raamatutest on kultuurilooliselt üks olulisimaid Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) «Oma elust. Luule ja tõde», mis annab võimaluse vaadata suure kirjaniku ja õpetlase lapsepõlve, tutvuda teda mõjutanud olude ja isikutega. Aadliseisusesse 33-aastaselt tõstetud riigitegelane ja kirjanduselu suunaja Goethe on tartlase Ilmar Vene tõlgitud ja Tartu kirjastuse Ilmamaa välja antud 903-leheküljelises trükises lugejate ees ennast ja oma saatust kujundada püüdva nooruki ja üliõpilasena, kes on ühtlasi poeg ja vend, sõber ja armunu.