Siseministeerium soovib, et omavalitsused töötaksid välja plaani, kuidas tagada laste püsimine asendus- ja turvakodudes

Alates eriolukorra kehtima hakkamisest, on olnud märgatavalt rohkem probleeme laste kadumisega. Enim lapsi jookseb ära asenduskodudest, seega on väga tähtis, et asenduskodudes töötataks välja süsteem, et lapsed püsiksid kodus, märgib ministeerium.

Ministeerium soovib, et kodust ära jooksmise korral võetaks enne politseisse pöördumist kasutusele meetmed laste asukoha kindlaks tegemiseks ning nende tagasitoomiseks. Kõige enam on teatatud politseile asenduskodust ära jooksnud 14-aastasest poisist – eriolukorra jooksul 11 korda.

Väljakutsed, mis on seotud alaealistega, on nädalast nädalasse kasvanud. Kolme nädala jooksul on väljakutsete arv tõusnud 87-lt 206-le. Enim on suurenenud 2+2 liikumispiirangu rikkumiste ning joobes olijate ja rahurikkumiste hulk.

Lapsed kogunevad avalikes kohtades, sealhulgas piirangutega mänguväljakutel. Siin on politsei hinnangul oma osa ka lapsevanematel, kes julgustavad lapsi õue minema, sest avalikus kommunikatsioonis on jäänud kõlama, et lapsed ei nakatu koroonaviirusega.

Seetõttu soovib ministeerium, et kohalikul tasandil loodaks lastele võimalusi vaba aja sisustamiseks eriolukorra tingimustes arvestades lähenevat koolivaheaega ja soojenevaid ilmasid.