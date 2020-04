Tartu kriisistaap pingutab, et viirusekolle võimalikult kiiresti peatada

Tänase kella 18 seisuga on Raatuse ühiselamu elanike testimisel tuvastatud 16 positiivset koroonaviiruse proovi. Kokku on tehtud ligi 300 testi, täna testis kiirabi neid, keda eile testimiseks kätte ei saadud.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on praegu kõige olulisem viiruse levik ühiselamus kiirelt peatada. «Oleme oma partneritega tihedas koostöös ja teeme kõik, et viirus Raatuse ühiselamust kaugemale ei leviks. Olukorra tõsidusest annab märku ka Eestis seni pretsedenditu samm ühiselamu täielikult sulgeda ja seada liikumispiirangud,» lisas Klaas.

Tartu ülikool koostöös üliõpilaskülaga on teinud põhjalikud ümberkorraldused ühiselamu elukorralduses. Elanikud on paigutatud hoones ümber nii, et positiivsed, nakatunute lähikontaktsed ja negatiivse proovi andnud isikud oleksid eraldatud. Elanikele on korraldatud tasuta toitlustamine ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendid. 6000 näomaski, millega varustati ühiselamu elanikud, andis reedel ülikoolile Tartu linn.