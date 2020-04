Terviseameti regioonijuht selgitab, miks kõigile Raatuse ühiselamu elanikele pole õnnestunud koroonatesti teha

Terviseameti lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul pole seni õnnestunud koroonatesti teha ligi 30 majaelanikul. Reeglina on põhjuseks see, et kiirabibrigaadil pole õnnestunud inimestega kontakti saada.

Tiia Luht, mitu koroonapositiivset praegu teadaolevalt Raatuse 22 ühiselamus on?

Minule teadaolevalt on praegu 15 nakatunut.

Täna hommikul oli kuulduseid, et osa tudengeid keeldusid testi andmast. Kas see situatsioon on nüüdseks lahenenud?

Sellega on nii ja naa. Testijad pole neid inimesi kätte saanud. Meie inspektorid kaardistasid olukorra ja said inimesed kätte, kuid kui läksid Synlabi testijad, ei saanud nad osa elanikega kontakti ning ei saanud seetõttu ka testi võtta. Mul pole praegu testimisbrigaadiga olnud võimalik täpsustada, missugune on täpne olukord – kas pole lihtsalt kätte saadud või on osa tudengeid teadlikult testidest keeldunud.

Kuidas Raatuse 22 elanikega ühendust võetakse?

Kiirabibrigaad koputab uksele. Kui nii ei õnnestu kontakti luua, siis telefoni teel.

Mis saab, kui mõni kategooriliselt keeldubki testist?

Ma ei usu, et nii vastutustundetuid inimesi on.

Kas on teada, kuidas haiguskolle tekkis? On ju teada, et ühiselamus oli vähemalt üks 14 osalejaga pidu.

Me ei tea täpselt öelda, kust kolle alguse sai. Küll aga hakkasid inimesed järjest haigeks jääma ning nende sümptomid tekkisid enam-vähem samal ajal.

Kui palju Raatuse ühiselamu elanikke praegu testimata on?

Alla 30.

Millal nakatunud teistest eraldi hooneossa kolitakse?

Inimeste eri tsoonidesse paigutamisega me praegu tegelemegi.

Milline on ühiselamus meeleolu?