Üldhariduse asekantsler: pärast vaheaega saavad koolis käia eelkõige lõpetajad

Üldhariduse asekantsler: pärast vaheaega on kontaktõpe pigem erandlik

«Kui epideemia hakkab taanduma, siis võiks mõelda sellest küll niiviisi, et peale 15. maid leiab aset üleminekuaeg, kus kontaktõpe on pigem erandlik ja mõeldud eelkõige neile, kes seda kontaktis olemist rohkem vajavad: on nad siis koolilõpetajad, on nad sisseastumisteks valmistuvad õpilased või siis need õpilased, kes vajavad lisatuge – kellel ei ole distantsõpe sedavõrd hästi sobinud,» ütles Vinter-Nemvalts, lisades, et kindlasti ei teki kõikidel õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

Et tavapärasema õppe poole liikuda, on Vinter-Nemvaltsi sõnul äärmiselt oluline õppijate ja õpetajate turvalisuse tagamine. «Nii et tõepoolest, lapsi võib kooli lubada ainult sellisel juhul, kui see on nende jaoks ohutu,» rõhutas Vinter-Nemvalts. «Ja enne seda peab ühiskonnal olema ekpertidelt saadud sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.»