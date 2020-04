Tartu linnapea ühines valitsusele läkitatud protestikirjaga

Pöördumise ajendiks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist 15. aprillil välja tulnud teade, mille kohaselt saab Eesti turismi kriisitoetuse summa olema 25 miljonit eurot ning et selle sees on eraldi määratud üks miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi abi ühe miljoni euro ulatuses Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele.

Saartel ja Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtjatele suunatud toetused ei ole otseselt piiratud nendele piirkondadele määratud toetussummaga. See tähendab, et juhul kui saartelt või Ida-Virumaalt tuleb toetusetaotlusi üle miljoni euro, siis kandideerivad ülejäänud taotlused toetusele samadel alustel teiste taotlejatega mujalt Eestist.

Pöördumise teinute hinnangul jagatakse niisuguse otsusega Eesti kui turismisihtkoht eristuvateks piirkondadeks: muust Eestist eraldi piirkonnana määratletakse saared ja Ida-Virumaa, kellele reserveeritakse ja garanteeritakse kriistoetuse paketist juba enne taotluste esitamist miljon eurot. Sellise sammuga seatakse need regioonid ja nende regioonide turismiettevõtjad mujal Eesti tegutsevate turismiettevõtjatega võrreldes eelisolukorda.

Allakirjutanud on seisukohal, et käesolevas kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja piirkondlik eristamine ei saa olla aktsepteeritav. Eriolukord on kehtestatud üle riigi ja turismiettevõtjatel ei ole sõltumata asukohast võimalik teenuseid täismahus osutada.

"Oleme seisukohal, et erisuse loomine ei järgi võrdse kohtlemise printsiipi, pole aus ülejäänud Eesti piirkondade suhtes ega ole ka kuidagi põhjendatud. Soovime saarte ja Ida-Virumaa eristuva piirkondade eraldiste tühistamist," seisab kirjas.

Urmas Klaas FOTO: Margus Ansu

Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas, et eriolukord toob kaasa raskusi kõikidesse Eesti piirkondadesse ja seepärast ei ole õigustatud mõne piirkonna eelistamine toetuste jagamisel. "Kui tahame Eestis üles ehitada toimivat turismivaldkonda, on igasugune toetus oluline ja seda peaks jaotama võrdselt," lausus ta.