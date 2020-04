Tartu ülikooli kliinikum laiendab infektsioonivolinike e-õppe kõikjale Eestisse

"Olgugi, et Eestis on COVID-19 levimus regionaalselt erinev, kuuluvad kogu Eesti eakad elanikud selle haiguse riskirühma, mistõttu on ennetustegevus parim võimalik lahendus hoida ära olukorra eskaleerumine," selgitas Seer. Ta lisas, et kliinikumiga on teinud koostööd nii sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet kui päästeamet.