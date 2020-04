Tartu ülikooli Raatuse ühiselamus peeti pidu, nüüd osutus kuue elaniku koroonaproov positiivseks

Tartu Postimehe andmetel on tegemist Raatuse tänava ühiselamuga. Reedel pisut enne südapäeva oli ühiselamu peauks lukustatud. Samas oli fuajees näha liikumas mitut politseinikku ja terviseameti töötajat. Ka paistsid hoones tegutsevat niinimetatud infektsioonivolinikud, kes kandsid kaitseriietust.

Üks Raatuse ühiselamu elanikest, hispaanlanna Maria Gonzalez Carpio väitis end osasid nakatunuid nägupidi tundvat ning tema teada on tegemist prantslastega. Enda sõnul Gonzalez Carpio hirmu praegu ei tunne, sest on näinud, kui hoolikalt nende maja desinfitseeritakse. Kodumaale ta ei kavatse naasta, sest seal on koroonapuhang olnud märksa jõulisem ja raskemate tagajärgedega kui Eestis.