Vaksali ja Tähtvere linnaosasid ühendav kergliiklustee valmib järgmise aasta lõpuks

Abilinnapea Raimond Tamm selgitas, et uus kergliiklustee on oluline osa ülelinnalise kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamisest. «Eesmärk on muuta linnaosade vahel jalgsi ning rattaga liikumine ohutumaks ja mugavamaks. Rajatavad jalg- ja jalgrattateed ühendavad ettevõtteid ja õppeasutusi ning aitavad luua paljudele õpilastele ja tudengitele ohutuma koolitee,» lausus Tamm.