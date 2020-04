Õppejõud Marit Kiljako lõi vabatahtlikutööga e-kursuse

Kursus on tasuta, see sündis koostöös Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse töötajatega ning seal pakutu kattub paljus sellega, mida infektsioonivolinikud hooldekodusid nõustades jagavad.

Juba 200 vaatamist

«Oma kooli veebikeskkonnas me pakume seda seetõttu, et need teadmised on vajalikud meie enda tudengeile, kes on end vabatahtlikena hooldekodudesse tööle pakkunud,» ütles Marit Kiljako. Ka ta ise panustas kursust välja mõeldes sellesse oma vaba aega ja tahet.

Kursus on veebis olnud vaid nädalapäevad, aga juba on vaadatud seda 200 korda, mis annab märku, et õige asi on õiges kohas.

Marit Kiljako lisas, et kuigi enamikul hooldeasutuste töötajatel on kutsetunnistus, ei pruugi kõigil see tunnistus veel käes olla, õpe kestab kaks aastat.

Ka võib praegu mõnes hooldeasutuses olla vaja palgata asendajaid, kuna oma töötaja on pidanud koju jääma kas nakatumise või karantiini tõttu.

Kursus on aga lihtsas keeles, igal pool on viidatud allikatele, teadusliku tekstiga pole liialdatud. Lisatud on linke, kust saab huvi korral juurde lugeda.

Eriti väärtuslikud on videod, kust näeb praktilist tegevust alates ruumide puhastamisest ja kaitseriietuses töötamisest kuni surnu hoolduseni välja. Lõpus leiab enesekontrolli küsimused.

Teinegi e-kursus

Sellele kaheksatunnisele e-kursusele lisandub peagi aga teinegi, 26-tunnine õppekursus «Hoolduse algteadmised», mille tellis Tartu tervishoiukõrgkoolilt haridusministeerium koostöös töötukassaga ning mille taga on juba enamate inimeste töö.

Selles on suurel hulgal hooldustoimingute kirjeldusi ning seal ei õpetata ainult nakatunud klientidega ümberkäimist. Õppijad peavad veebi teel kohtuma ka õppejõuga ning saavad materjali omandamise järel ühe ainepunkti. «Varem me tavapärast hooldajatööd interneti teel ei õpetanud, aga nüüd on aeg teine,» põhjendas Marit Kiljako.

Marit Kiljako on hügieeni ja infektsiooni teemasid õpetanud tervishoiukõrgkoolis juba aastaid, aga töötab ka kliinikumis onkoloogiaõena.