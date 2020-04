Vambola Paavo: poliitmängudel pole kohta tervishoius

Iga kriis annab õppetunnid. Koroonaviirus näitas kätte meditsiini kitsaskohad. Aastaid, kui mitte aastakümneid raporteeriti võidurõõmsalt, et oleme hädaolukorraks valmis, ärge muretsege, kõike on piisavalt. Ootamatult selgus karm tõde: isikukaitsevahendeid jagus kriisiolukorras vaid paariks päevaks, siis oli kõik otsas.

Salajased riskihinnangud osutasid kaitsevahendite nigelale seisule juba ammu. Olgu võimalikuks ohuks pandeemia või mõni suurõnnetus. Eelnenud valitsustel puudus Eestis huvi meditsiinilistele kaitsevahenditele raha kulutada. Nüüd maksame selle eest valusalt lõivu. Kui veel sajandi esimese kümnendi lõpul oli info kaitsevahendite kohta kättesaadav terviseameti kodulehel, siis 2009. aastal see salastati. Miks seda tehti, sellest keegi ei räägi.

Arstide ja õdede streik 2010. aastal oli viimane appikarje ja tähelepanu juhtimine Eesti meditsiini alarahastusele ja vajadustele, mida teha võimaliku suurõnnetuse või epideemia korral. Toonane Reformierakonna juhitud valitsus jäi kõigele kurdiks. Rahulolematutele arstidele öeldi otse: kui siin ei meeldi, eks minge Soome või Norrasse. Mindigi.

Nüüd töötavad meie haiglad inimvõimete piiril, sest ei jagu meditsiinitöötajaid. Enam kui poolsada meedikut on praeguseks üle Eesti nakatunud koroonaviirusega. Ei julge mõeldagi, mis saab, kui see arv peaks kahe- või kolmekordistuma. Kutsume appi arstid välismaalt? See pole võimalik, sest tohtritel on sealgi tööd.

Ilmselt elasime paarkümmend aastat teadmises, et nakkushaigused meid siin enam ei kimbuta, need on rohkem Aasia ja Aafrika hädad, aga mitte omased põhjamaisele heaoluühiskonnale.

Kriis tõi päevavalgele karmi tõe. Pidevast riigikaitse tugevdamisest rääkides unustasime meditsiini ja sotsiaalkaitse. Loodetavasti jõuab nüüd rahvaasemikele ja ministritele lõplikult pärale, et heaoluriigid talitasid õigesti, kui panustasid kaitsekuludele üle protsendi või poolteist ning väärtustasid hoopis inimest. Vaenlasel piisab tulevikus vaid mõne viiruse vallapäästmisest ja me oleme põlvili, kui mitte näoli. Viirus vallutab kõik kiiremini kui maalitav hambuni relvastatud vaenlane.

Meil naeruvääristati kaua nõukogude ajal töötanud arste. Põlastavalt öeldi veel hiljuti, et need vanamehed olgu vait, nad ei tea midagi. Teavad küll. Kunagi oli Tartus Lina tänaval nakkushaigla. Sinna paigutati need, kellel oli viirushaigus. Oli see tüüfus, düsenteeria, sarlakid või kunagi möllanud Hongkongi gripp. Nakatunud ei tohtinud mitte mingil juhul kokku puutuda üldhaigetega. Praegu on kõik koos. Koroonapatsient hospitaliseeritakse Maarjamõisa haigla intensiivraviosakonda. Samas haiglahoones viibivad ka südamehaiged ja teised erakorralised patsiendid. Õnnetus või infarkt ei hüüa kriisiski.

On küll rakendatud ettevaatusabinõusid, kuid ometi pole ime, kui sellise asjade korralduse juures keegi haiglas nakatub ja viirus võimendab kaasnevaid haigusi. Oleks viimane aeg rajada Tartusse nüüdisaja nõuetele vastav eraldi nakkushaigla, kus on oma intensiivravi, vajalik aparatuur ja kaitsemeetmed. Koroonaviirus pole ainus tõsine haigustekitaja. Me lihtsalt ei tea veel, millised hullud tõved kummitavad meid tulevikus.