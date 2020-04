Tellijale

Ülikooli tänaval asuvale mootorrataste parkimiskohale on tekkinud postid ja teetõkised. Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis selgitas, et postide vahele tuleb jalgrattaparkla. «Parkla kuuele rattale peaks valmis saama mõne päeva jooksul, aga aega on ehitajal tegelikult veel 15 päeva,» ütles Nelis.