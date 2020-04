Anu Reinart (58) on üks neid haruldasi eestlasi, kellel on võimalus, huvi, vajadus ja kohustus teada, kuidas paistab Maa kosmilistest kõrgustest. Intervjuu andis ta teisipäeval Euroopa kosmoseagentuuri kahepäevase koosoleku vaheajal, kusjuures nii erialastele kui ka reedestele küsimustele vastas Anu Reinarti asemel Anu Noorma, sest just sellist nime kannab ta alates 1. aprillist.