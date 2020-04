Tellijale

Bussid on eriolukorra ajal sama tühjad kui tänavad, nentis tartlane Kalle Valge, kes sõidab ühissõidukiga mõne korra nädalas. «Võrreldes tavaolukorraga on praegune nagu öö ja päev: ma ei ole sõitnud bussis, kus oleks peale minu korraga üle kümne inimese,» rääkis Valge. «Nagu igal pool mujal, hoiavad inimesed ka bussis teistest kaugemale. Ma pole näinud kedagi, kes oleks lähedale tulnud, pigem on kõigil silmad igal pool, et saaks distantsi hoida.»