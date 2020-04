Tartu Postimees kirjutas täna Tartu ülikooli endise tudengi Henry-Laur Alliku ja õppejõu Ene Selarti vahelisest konfliktist, mis tekkis anonüümse tagasiside pärast. Sellest lahkhelist on puudutatud suur hulk tudengeid, kellele tundub, et nende usaldust on petetud. Ülikool tunnistab, et anonüümse tagasiside lubamise sõnastus polnud piisavalt selge, see vaadatakse üle ja muudetakse selgemaks.