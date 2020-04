Kosmosega sinasõber direktor lahkus ametist ja vahetas perekonnanime

«Nimelt möödus 10. aprillil Maast kosmoselaev BepiColombo, mis asus sügisel 2018 Lõuna-Ameerikast teele Merkuurile. Mul õnnestus starti näha. See kosmoselaev jõuab detsembris 2025 Merkuuri juurde, aga ei liigu sinna otse, vaid käib ja kogub kiirust endale nii, et teeb tiiru ümber Maa, siis tiiru ümber Veenuse ja siis veel pidurdamiseks mitu tiiru ümber Merkuuri. Suurel reedel oli ta just tegemas oma suurt tiiru ümber Maa. See oli päris tore rahvusvahelise kosmonautikapäeva tähistamise sündmus.»