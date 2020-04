Video ⟩ Tartu kunstimuuseumil valmis uus giidiga videotuur, näha saab ehtekunsti

Eksponeeritud on üle 300 teose 86 autorilt. Valik põhineb peamiselt Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi ehte­kogul, millest ligi 900 ehet on ekspo­neeritud ETDMi püsinäitusel «Kogutud teosed». Lisaks on näitusele teoseid kaasatud Tartu kunstimuuseumist ja autoritelt. Näituse kuraator on Ketli Tiitsar. Giidituuri viis läbi näituse koordinaator Kristlyn Liier.