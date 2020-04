Joel Starkopf tänab elanikkonda, kes on järginud eriolukorra nõudeid, pesnud käsi. «Haigestumus meie regioonis on tagasihoidlik ehk selline, millega oleme kenasti toime tulnud,» ütles ta.

Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf tahaks öelda, et võitlus koroonaviirusega läheb hästi. Aga süda ei luba. Sest kuidas selle koroonaviirushaigusega ikka hästi minna saab. Siiski tuleb tõdeda, et koroonahaigete vastuvõtuks loodi kliinikumis valmisolek väga kiiresti. Samuti võeti vastutus Lõuna-piirkonna haiglate töö koordineerimisel. Kõik on toimima saadud.