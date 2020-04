Aias rõõmu pakkuvast võõrtaimest võib looduses suur nuhtlus saada

Tellijale

Kuigi väljanägemiselt on paljud võõrliigid väga imposantsed ja mõningate omaduste poolest kasulikud – näiteks head meetaimed – on terve rida näiteid, kus nende kahjulik mõju on ilmsiks saanud siis, kui need on hakanud laiemalt juuri ajama. Viimastest kümnenditest on kõige tuntum näide Eestisse söödataimena sisse toodud Sosnovski karuputk, mis võimsaid kolooniaid moodustades on võimeline enda ümbert pea kõik teised taimed välja suretama ning mille mahl põhjustab inimese nahale sattudes põletust. Viimastel aastatel on meil probleeme tekitanud hulgalehine lupiin, kurdlehine kibuvits ja astelpaju.