Peeter Olesk: liitklass kodus ja kooli tulevik

Kui kaugele ajas tagasi peab liitklassis töötav vanaisa omaenese stuudiumis minema, et seda meelde tuletada – kui talle seda algkooli lõpul üldse õpetatigi?

Pealegi ei tarvitse sugugi mitte kõik matemaatilised elemendid olla võrdväärselt koormatud. Sinusoidi ja sirget näevad nii haiglaõde kui ka patsient. Gaussi kõver võiks olla tuttav igaühele, kes jälgib praegu Covid-19 arengut, ehkki pole ilmaski kuulnud midagi lähemat normaaljaotusest. Funktsiooni tuletis kiirendusena taas on teada kõikidele, kelle sõiduki kiirus kasvab eessõitja omast suuremaks.

Ent vahest ma ei eksi väga palju, kui oletan, et koduses liitklassis matemaatikat õpetav tunniandja või vähemasti järeleaitaja jääb hätta just gümnaasiumifaasis ega ole palju vahet, kas ta õpetab nõndaviisi matemaatilist analüüsi või analüütilise geomeetria aluseid kõrgemalt vaatekohalt. Võhikule teadmiseks: analüütiline geomeetria on matemaatika see haru, mis käsitleb jooni ja pindu koordinaatteljestikus, ning kõrgem vaatekoht avaneb selles, et kui mitte varem, siis hiljemalt analüütilises geomeetrias omandab inimlaps arusaamad vektorarvutusest.

«Joon» on, Eukleidest pisut täiendades, laiuseta ja kõveruseta pikkus, «sirge» lõpmata pikk joon ehk ühemõõtmeline ruum, «poolsirge» joon suvalisest algpunktist eemale (kuid mitte joon kahe punkti vahel).

Millist tarkvara kasutades ning mitme algoritmiga teeb vanaisa lapselapsele need asjad selgeks, on minu meelest kõrvalisem kui see, kas ta õpetab need asjaolud ära nõndaviisi, et hiljem poleks vaja ümber õppida, ja kui kandva alusmüüri ta algusest peale õigesti õpetades rajab.

Õigesti tähendab siinkohal põhjendatult ja näiterikkalt. Pole mingi saladus, et õpikuid on alati rohkem kui algupäraseid ülesandekogusid.

Ühemõttelisemalt kui mistahes haridusastme lõpueksam ehk täpsem olles hinne ainekursuse läbimist kinnitaval tõendil sõelub noore inimese suutlikkuse välja toimetulek järgmisel raskusastmel. Kui see on ülikool – minusugune teeb nimelt vahet kõrgkooli ja ülikooli vahel –, siis kaks esimest akadeemilist aastat ehk neli semestrit ehk philosophicum ehk kõrgem kutsehariduskool + kaks esimest akadeemilist aastat ülikoolis (arstidel veel koos kliinilise praktikumiga).

Vältige seda totrat olukorda, milles te oskate igasugust, ent kahjuks kõike väga halvasti.

Reaalne elu nii palju ainult õpinguteks pühendatavat aega muidugi ei anna, katsumused algavad juba eelmise vaatuse keskel, aga nelja semestri filtrifunktsioon ei kao siiski kuskile.

Mitte aastaks 2030, vaid juba aastaks 2025 on näha, mida on kaudselt ja hädapäraselt läbitud kursus väärt võrrelduna normaalselt omandatud programmilise kursusega näiteks tõenäosusteoorias matemaatikutele ja arvutuslingvistidele või mandariini keelega sinoloogidele, orientalistidele (vanasti oli selleks vaja algteadmisi ka mongoli keeltest) ja komparativistidele, konkreetsemalt meridioorientalistidele ehk asjatundjatele Kagu-Aasia rahvaste kohta.

Seepärast on tobe arvata, nagu läheks meie hariduskorraldus pärast järjekordset majanduskriisi jälle normi tagasi. Keegi ei ütle ju, mis on norm nii dünaamilisel alal, nagu haridus seda on!

Võib-olla on keeleõpetuses kõige normilähedasem Ameerika lingvisti ja leksikograafi Grant Barretti (1970; grantbarrett.com) soovitus tema raamatus «Täiuslik inglise keele grammatika» (2016): ärge jännake nii väga sellega, kas teie inglise keel on briti- või ameerikapärane, vaid kasutage seda inglise keele varianti, mida te oskate kõige paremini. Kui, lisan ma omalt poolt, see matemaatikas on näiteks geomeetriline lähenemisviis, siis kasutage seda – aga vältige seda totrat olukorda, milles te oskate igasugust, ent kahjuks kõike väga halvasti.

Ülemal fikseeritud arvamusega ei taha ma kuidagimoodi seada elektroonilist koduõpet kahtluse alla. Aineid, milles ma ka veel ülikooliski vajanuksin eraõpet, oli kaugelt rohkem kui neid aineid, milles ma olin loengutest vabastatud, kus hinne viis oli juba ette ära pandud.

Eraõpet olnuks vaja ladina keeles, saksa keeles ja indoeuropeistikas, vene keele murretes, keskaja üldajaloos ja eesti keele ajaloolises foneetikas.

Arvan lihtsalt, et nagu keeleteaduses tuleb eristada lingvaalset ümberlülitumist (switching), peab näiteks matemaatika õpetamist koduse kooli elektroonilises liitklassis viima läbi samuti ümberlülitamise vahendusel, kusjuures õpetajaid on neli: 1) inimesest lapse(vana)vanem, 2) inimesest õpetaja kuskil eemal, 3) ainetunnis kaasolija ja 4) eesmärgipärane tarkvara. Pigem jätsin ma mitmed õpetajafunktsioonid esile toomata, kui pakkusin neid üle.