Tartu linnaraamatukogu laiendab laenutusvõimalusi ja pakub koolivaheaja programmi

Korraga saab tellida kuni viis raamatut. Juhul kui järjekorrariiulil on varem tellitud raamat ootel, lisatakse see tellimusele. Ajakirju tellida ei saa ning laenutatud raamatutele lugejaid järjekorda ei panda. Vältimaks järjekorda ja ukse juurde kogunemist, pakub raamatukoguhoidja igale tellijale umbes tunnise ajavahemiku raamatupakile järele tulemiseks. Erinevalt pakiautomaaditeenusest, mis jääb endiselt toimima, on raamatukogudes toimuv piiratud laenutus lugejale tasuta.