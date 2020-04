Neljapäeva öö saabub tormituulega

Öösel pilvisus tiheneb. Südaöö paiku jõuab loodest vihma- ja lörtsisadu, mis liigub kiiresti üle maa. Kohati sajab ka lund ja sadu on tugev. Mandril puhub läänekaare, pärast südaööd Ida-Eestis kagu- ja lõunatuul 4–10 m/s, hommikul pöördub läände- ja loodesse 7–12, puhanguti kuni 17 m/s. Saartel ja läänerannikul pöördub tuul edelast loodesse ja tugevneb 13–18, puhanguti 23–28 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, öö hakul Kirde-Eestis tuleb kuni –2 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul edelast kagusse ja hommikupoole ööd tagasi edelasse 5–10, puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on 0,7–1,5 meetrit. Enne südaööd sajab kohati vihma, hommikupoole ööd lörts. Nähtavus enamasti mõõdukas, hommikul halb. Sooja on 2–3 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning sajab lörtsi ja vihma. Pärastlõunal läänest alates sajuvõimalus väheneb. Põhja-Eestis puhub loode- ja põhja-, kirdenurgas esiti ka kirdetuul 7–12, puhanguti 15 m/s, Lõuna- ja Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul 9–15, puhanguti kuni 20 m/s, saartel ja rannikul 14–20, puhanguti 25, hommikul kuni 28 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 3–8 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 11–15, puhanguti kuni 20 m/s, õhtuks nõrgeneb. Laine kõrgus on 1,3–2 meetrit. Sajab lörtsi ja vihma ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 3–4 kraadi.