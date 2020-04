Elva vald aitab rahvariideid soetada

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et rahvarõivaste soetamist otsustati toetada seetõttu, et Elva vald soovib anda oma panuse rahvakultuuri säilimisse. «See võimaldab näidata meie piirkonna rikkalikku kultuuripärandit. Väärtustame väga kõigi meie kollektiivide panust unikaalse laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamisel.»

Elva vallal on selleks aastaks rahvariiete soetamise toetamise eelarve 8000 eurot, mida on võimalik uue korra järgi eraldada. «Loomulikult ei ole see piisav, et tagada kõikidele kollektiividele rahvarõivad, kuid iga-aastase järjepideva toetusega on võimalik minna suur samm edasi,» sõnas Saar.