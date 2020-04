Õppejõud nõuab endiselt tudengilt ja praeguselt teleajakirjanikult anonüümse kommentaari eest valuraha

Allik teatas, et olukord on jõudnud sinnamaani, kus tal pole enam võimalik vaidlust Tartu ülikooli sees hoida. Väidetavalt on Alliku endine õppejõud Ene Selart koos oma advokaadi Ivo Kallasega viimase kuu vältel püüdnud temalt nõuda kohtuvälise kompromissina kahjutasu selle eest, et Allik kirjutas aastate eest ülikooli õppeinfosüsteemis Selarti õpetatava aine «Eesti ajakirjanduse ajalugu» tagasiside lahtrisse solvava loomuga anonüümse kommentaari.

«Täpsemini nad nõuavad, et ma annetaksin 2144 eurot Eesti inimõiguste keskusele,» selgitas Allik. Ta lisas, et noore ajakirjanikuna ei ole tal sellist summat kusagilt võtta, mistõttu on ta maksmisest keeldunud. Seepeale olevat Selart lubanud pöörduda hagiga kohtusse.

Ene Selart FOTO: Erakogu

Täna kinnitas Selarti advokaat Kallas, et kohtusse pöördumine on neil tõepoolest plaanis. «Eriti pärast sellist avaldust,» täpsustas ta. Samas keeldus Kallas juhtumit ajakirjanduses täpsemalt kommenteerimast ning märkis, et seda ei kavatse teha ka tema klient.

Kohustuslik tagasiside

Alliku kirjelduse kohaselt said sündmused said alguse 2017/2018 õppeaasta teisel semestril, mil ta õppis teise kursuse ajakirjandustudengina ainet «Eesti ajakirjanduse ajalugu». Kursuse hindeks sai ta lõpuks B ehk väga hea. Kursuse käigus kogetu oli aga Alliku väitel üllatav ja kõike muud kui meeldiv.

«Nädalast nädalasse toimus minu hinnangul üliõpilaste verbaalne häbistamine ja alandamine. Õppejõud taganes oma lubadustest, rikkus ülikooli head õpetamise tava ja halvustas meid kollektiivselt kursusena,» kirjeldas Allik.

Tartu ülikoolis peab iga bakalaureuse õppekava tudeeriv inimene digitaalselt andma hinnangu vähemalt neljale läbitud õppeainele. Seejuures on ülikool andnud lubaduse, et vastused jäävad õppejõudude ees anonüümseks. Nii ongi tudengid harjunud oma hinnangutes jagama enda meelest ausat informatsiooni, mis võiks tulevastele tudengitele kasulikku teavet anda. Kirjeldatakse õppejõude, koduste tööde loomu ja mahtu, kirjeldatakse tähtaegadest kinnipidamise reegleid ja jagatakse muud olulist infot.

«Kõik vastused salvestatakse isikustamata kujul, mistõttu pole õppejõul ega struktuuriüksuse juhil võimalik seostada antud vastust isikuga,» seisab ülikooli kodulehel. Alliku kogemus näitab aga, et kommenteerija nime väljaselgitamine ja väljastamine on võimalik ning seda ka tehakse.

«Kui ma oleks teadnud, et kriitiline tagasiside on tegelikult lihtsasti isikustatav ja selle eest saab hiljem raha välja nõuda ning rünnata, siis oleksin lihtsalt jätnud tagasisidevormis lahtrid tühjaks,» hindas Allik tagantjärele ning märkis, et õppeosakonna jurist kinnitas talle hiljuti e-kirja teel, et tagasisidestaja anonüümsus pole tõepoolest absoluutne ning tegu on kõigest esialgse konfidentsiaalsusega. «Seega on info ülikooli kodulehel selgelt tudengeid eksitav,» arvas vilistlane.

Mongol ja kardaan