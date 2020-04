Tellijale

Eelmistel aastatel pole Eestis linnugrippi tuvastatud, ent Euroopas on tänavu kevadel selle tõttu hukkunud või hukatud ligi kaks miljonit kodulindu.

Euroopas on linnugrippi diagnoositud kaheksas riigis: Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias ja Ukrainas. Eestisse naasvate rändlindudega võib see haigus jõuda ka siia, kus kodune linnukasvatus on muutunud järjest menukamaks.