Linnavalitsus tahab õigust Pirogovis joomine vahel keelata

Tellijale

Muudatus on kavandatud viis aastat vanasse määrusesse «Avaliku koha määramine, kus alkoholi tarbimine on lubatud», mis on jätkanud Andrus Ansipi linnavalitsuse ajast pärinevat tava, et Pirogovi platsil võib soojemal ajal pikniku pidamisel ka lahjasid alkohoolseid jooke ligi võtta.