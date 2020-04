Emajõe kallaste prügistajad pääsevad enamasti puhta nahaga

Tellijale

Indrek Haas (pildil) on kindel, et suur osa prügistajaid on just kalamehed. «Suvaline jalutaja ei võta jõe äärde igaks juhuks ussikarpe kaasa, et need siis põõsa alla laiali loopida,» selgitas ta. «Selline käitumine on massiline. Igal pool, kus käivad kalamehed, on kaldad ära risustatud.»