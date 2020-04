Need olid märtsi viimased päevad, mil tarkvaraarendajast saksofonist Gregor Eesmaa otsustas, et teeb orkestrikaaslastega ühe mõtte vist teoks. Ehk salvestab olukorras, kus ükski muusik kodust ei lahku loo, mida võiks hiljem olla nauditav kuulata ja vaadata. Kui välja ei tule, siis vähemasti on nad proovinud.