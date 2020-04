Tellijale

Elva vallavolikogu otsustas esmaspäevasel e-istungil eriolukorra tõttu vabastada vanemad lasteaia kohatasust aprilli ja mai eest. Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et kuigi lasteaiad on avatud, soovitavad nad lapsi lasteaeda tuua vaid äärmise vajaduse korral. Vallavolikogu otsus tähendab, et valla eelarvesse jääb laekumata ligi 46 000 eurot. TPM