Kevadiste töödega tuleb rohkem välja ohtlikke lõhkekehi

Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekehad on mõeldud sõjapidamiseks, tapmiseks ning suurte vigastuste tekitamiseks. Mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda ohtlikum see ümbrusele on. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed.