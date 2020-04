Elva vald vabastas pered aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et vallavalitsus tegi kohatasust vabastamise ettepaneku selleks, et tulla lastevanematele keerulises olukorras vastu. «Kuigi hoiame vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele lasteaiad avatuna, leiame, et pidime siinkohal vanematele vastu tulema,» ütles Järveoja.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tänane otsus on kindlasti paljudele peredele oluline. «Koroonakriisile järgnev majanduskriis alles hakkab hoogu koguma ning loodame, et see otsus kompenseerib vanematele märtsikuu kohatasu eest saadud arve.»