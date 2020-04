Kõnekäändudest paistab eestlaste vaimukust

Kevade saabudes tuli trükikojast toredalt tüse, 1148-leheküljeline raamat «Eesti kõnekäänud I», milles on kokku võetud kirjandusmuuseumi rahvaluuleteaduse osakonna aastatepikkune uurimistöö. 20 771 väljendi hulgas on ka haiguste alateema, nii et kui kellelgi lugejaist on kõva nohu, võiks ta näpuga järge ajades leida selle kohta näiteks väljendi «küünlad nina all».