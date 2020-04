Tartu taksojuht: noored peavad endiselt rahvarohkeid pidusid

Te näete iga päev väga erinevaid inimesi. Kuivõrd nad praegu eriolukorra reeglitest kinni peavad?

Noored peavad endiselt suurejoonelisi pidusid. Näen, mis toimub, sest noored tellivad endale taksoga sinna suitsu ja alkoholi.

On isegi selliseid pidusid, kus on korraga kohal sada inimest. See on räige reeglite rikkumine ja nullib ära kõikide teiste pingutused. Olen tunnistanud ka juhtumeid, kus on tulnud politsei kohale kutsuda. Sellistel puhkudel need, kes veel maani purjus pole, jooksevad metsa laiali.

Kus selliseid pidusid peetakse?

Peamiselt nädalavahetustel üürikohtades. Kasutuses on mõisad, külalistemajad ja muud sellised majad. Just läinud nädalavahetusel nägin ühe mõisa juures, et terve õu oli nii tihedalt autosid täis pargitud, et kolm masinat olid aia taha jäänud.

Kas see on ainult teie kogemus või saate kinnitada, et teised taksojuhid kohtavad pidevalt sarnaseid juhtumeid?

Jah, ikka. Muljetame sageli ja teised on samuti näinud.

Kas te tahate võtta autosse inimesi, kes parasjagu tulevad taoliselt rahvarohketelt üritustelt?

Ei, kindlasti ei taha. Aga kui saan tellimuse, ei tea ju, mis ees ootab.

Mis te arvate, kas praegu peaks kuidagi piirama peopaikade väljaüürimise tingimusi?

Perekondlikke olemisi või väiksemaid kogunemisi ei saa päriselt ära keelata, inimestel hakkavad karantiinis sarved kasvama ja täiesti suhtlemata minnakse hulluks. Aga sellise kinnisvara omanikud peaks rohkem vastutama, võib-olla ehk isegi kohustuslikus korras andma politseile teada, millal ja kellele nad oma koha välja rendivad. Nii saaks politsei toimuvast parema ülevaate ja võiks kontrollimas käia.