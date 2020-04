Riik eraldas Tartu jalgpallihalli rajamiseks poolteist miljonit eurot

Annemõisa 1a maa-ala detailplaneering lubab sinna ehitada isegi kaks jalgpallihalli, ühe statsionaarse ja teise pneumaatilise ehk täispuhutava kupliga kaetava. Tõenäoliselt rajatakse esimesena kuppelhall, sest see on märkimisväärselt odavam: koos abiruumide ja osaliselt valmis ehitatud parklaga läheks see maksma umbes kaks ja pool miljonit eurot, samas kui statsionaarse halli ehitamiseks peaks olema ligi neli miljonit eurot. Riigieelarvest tuleva raha kõrval panustab ka Tartu ise, nii et riigi ja linna peale on tänavu kokku arvestatud üle kahe miljoni euroga, kirjutas Tartu Postimees aasta algul.