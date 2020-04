Siiri Laidla: kas olemegi räpased?

Uus reaalsus on kestnud nüüdseks kuu aega. Ei kehti enam ükski kokkulepe, broneering, puhkusepakett, teatri- või kontserdipilet, isegi mitte pulmapäev. Viirus võtab aina tuure üles. Esmasest hämmingust ja eitamisfaasist üle saanud, oleme hakanud olukorraga leppima, vaata et isegi kohanema. Harjuma siiski mitte, ikka lootuses, et hull aeg saab peagi otsa.

Harjumusi on igasuguseid – häid ja halbu. Just praegu loksutab viirusekoll meie sisseharjunud käitumismalle jõuliselt paigast. Sealhulgas ka hügieeniharjumusi. Võib ju imestada, et kuidas meie, puhtusearmastajast rahvas, peame hakkama kätepesu A ja B tarkusi omandama? See peaks ju olema elementaarne? Emapiimaga sisse imetud? Aga pole ühtigi.