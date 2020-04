Lõuna päästekeskuse ja regiooni eriolukorratööde juht Margo Klaos nendib, et praegune kriis ei möödu üleöö, peame selles olukorras veel mõnda aega hakkama saama.

Kuigi viimastel päevadel on koroonaviirusega nakatunute hulk vähenenud, on veel vara rõõmustada ning piiranguid üleöö kaotada pole võimalik ega mõistlik, nendib Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, kes juhib Lõuna piirkonnas ka eriolukorratöid. Aga suve saavad kõik ikka nautida, ka siis, kui see peaks tänavu mööduma eriolukorras, lisab ta.