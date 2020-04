Eriolukord takistab planeeringute arutelu

Tellijale

Enne pühi pidi linnavalitsus ümber otsustama kahe detailplaneeringu üksikasjad: üks Ilmatsalu külas – puhkeala Leetsi järve ääres Kruusa ja Karjääri kinnistu – ning teine Madruse 13 – uued elamukrundid tulevase Jõhvi-Valga maantee tammi ääres. Nimelt nägi volikogu otsus ette, et materjalidega saab tutvuda lisaks veebikeskkonnale ka raekojas infopunktis, kuid eriolukorra tõttu on linnavalitsuse tööruumidesse pääs piiratud. Lihtsamalt öeldes: infopunkt on kinni.

«Seetõttu otsustati, et teeme avaliku väljapaneku kohaks kodulehekülje ja hoiame pikemat aega seal,» ütles Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven. «Kui keegi ütleb, et avalikustamine kodulehel ei sobi, siis saadetakse talle materjalid postiga. Tegelikult on see ka väike osa, kes käivad infopunktis paberil lugemas.»