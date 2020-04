Kätlin Konstabel: me peame rääkima süütundest

Teisalt on süütunne normaalne seepärast, et ka inimlik isekus on viirusekriisi lausa sisse kirjutatud. Seda tuleks tunnistada, sest muidu ei saa me seda vajaduse korral ka maha suruda.

Alles mõne nädala eest ajakirjas Time ilmunud loos tuletab moraalseid emotsioone ja moraali psühholoogilisi aspekte palju uurinud ja ise karantiinis istunud sotsiaalpsühholoog Jonathan Haidt meelde epideemia eripära muude õnnetuste kõrval. Epideemia erineb loodusõnnetustest või välisvaenlase rünnakust väga olulise tunnuse poolest: epideemia ajal on kõik meid ümbritsevad inimesed ohtlikud. Viirus on meie vaenlane, mis muudab ka teised inimesed vaenlaseks.

Kriisidega käib nagunii kaasas ressursside puudus – ressurss on nii toit, raha, tervis, ruum, vabadus ise otsustada, aeg –, aga epideemia puhul on seesmine sund just iseenda eest seista eriti suur. Seega eeldada automaatselt, et viiruspuhangu ajal kogu rahvas nagu üks mees liitub ja asub üksteist aitama, toetama ja mõistma, on ebarealistlik. Nii mõeldes on väga mõistlik, et arstid rõhuvad inimese loomupärasele isekusele, paludes käsi pesta ja koju jääda argumendiga, nii saab see inimene ise vajaduse korral arstiabi.

Olgugi süütunne loomulik, pole sellesse kinni jääda ometi mõistlik. Jah, süütundel võivad olla head küljed. See paneb meid vastutama, teeb teadlikuks meie seesmisest moraalsest standardist ja väärtustest ning paneb meid vabandust paluma, tehtut heastama. Aga süütunde kuhjumine võib viia ka sügava häbi tundmiseni.

Süütunne on seotud sellega, et enda mingit konkreetset käitumist, tegu tajutakse negatiivsena. Häbi aga on sügavam ja tähendab seda, et inimene peab mingi teo tõttu ennast teinekord üleni väärtusetuks, nõrgaks, halvaks või kasutuks ning saab teistelt just sellist häbistavat suhtumist.

Jah, ka häbi võime tunda mõõdukalt, sest nii süü kui ka häbitundmise võime teeb meid alandlikuks ja tuletab meelde, et keegi meist pole täiuslik, ent erinevalt süüst ei pane häbi meid enamasti aktiivselt olukorda paremaks tegema, vaid teeb passiivseks. Kõikehõlmavasse lootusetusse vajudes hakatakse ennast karistama, teistest tõmbutakse eemale, enese tuimestamiseks võetakse kasutusele mõnuained ja ennasthävitav käitumine.

Häbi võib olla ka nii maadligi suruv koorem, et sellele ei suudeta mõeldagi, ja nii ei suudeta taluda kõige väiksematki kriitikanoolt. Väljastpoolt võib selline inimene paista väga enesekindel ja kuraasikas, aga see on kaitseks.

Seega, süüst me ei pääse, võibolla ei pääse häbistki, aga sellega peaks suutma kuidagimoodi hakkama saada.

Lihtne soovitus on see, et kui tunned, et oled teinud midagi halvasti, siis proovi teha head. Mõtetega minevikus ketramisest ja enesepiitsutamisest ju abi ei ole, möödunut muuta ei saa, aga saad teha nii, et edaspidi paremini läheks.