Estonian Fashion Festival valis välja tänavused etendustele pääsenud moeloojad

Kümme kandideerijat olid ka välismaised disainerid, enamus Läti ja Leedu moekunstnikud. Eriolukord siiski tingis selle, et etendused pidid piirama edasipääsenud disainerite arvu ning kollektsioonide suurust. Žürii hinnangul oli kandideerijate tase aga väga kõrge, mis valmistab korraldajatele head meelt, kuna see annab lootust uute edulugude sündimiseks.

Käsitööpärandi ja käsitöökultuuri populariseerimisele suunatud Estonian Fashon Festivali moeetenduse OmaMood kunstiline juht ja žüriiliige Triin Amuri arvates on sellel aastal toimunud suur edasiminek. «Meeldiv on näha, et hakkavad kaduma pärimusklišeed ning üha enam näeb sügavalt läbitunnetatud materjaliga loometööd. Lisaks peaaegu kõik etendusele esitatud kollektsioonid olid mingil viisil jätkusuutlikud - kodumaine lambavill, materjalide väärtusele ja hoidmisele rõhuvad või päranditehnoloogiaid väärtustavad,» kiitis žüriisse kuuluv Amur.