Kastre vald alustas uue lasteaia ehitusega Haaslava külas

Hoone lõplik valmimine on planeeritud veebruari 2021, mil lasteaiapere kasutusse saab ka saal, köök ja söökla, samuti kabinetid ja õpperuumid. Kuni hoone lõpliku valmimiseni toimub laste toitlustamine Roiu lasteaia köögist, kus kolm korda päevas valmistatav söök uude lasteaeda transporditakse.

«Haaslava küla on kasvanud 564 elanikuga meie valla suurimaks asulaks, mistõttu on olnud uus lasteaed meie tegevustes olulisel kohal,» selgitas vallavanem Priit Lomp. «Kindlasti on kõigile osapooltele suureks väljakutseks samal territooriumil ehitustegevuse jätkumine peale rühmade avamist, kuid oleme juba projekteerimisel hoone kahe eraldiseisva osana ette näinud,» lisas Lomp.