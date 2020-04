Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke osalema hanede loendamisel

Kõige efektiivsem on hanesid loendada hommikusel väljalennul ööbimispaigast või õhtusel sisselennul ööbimispaika, milleks on mererand, siselaht, järv, raba, polder. Loendus peab algama kindlasti tund enne päikesetõusu ning kestma vähemalt kella kümneni või kuni loendaja on kindel, et kõik haned on siirdunud põldudele. Õhtune loendus peab algama kolm tundi enne päikeseloojangut ja kestma pimedani. Kolmas variant on loendada hanesid päevasel sisselennul puhkepaika kella kümne ajal või hanede peatuse ajal nende päevases puhkepaigas kella 13–14 ajal, loenduse kestus peaks olema vähemalt tund.